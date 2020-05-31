في أقل من 24 ساعة.. فضل شاكر يحقق 300 ألف مشاهدة باغنية "غيب"

حقق الفنان فضل شاكر بأغنيته الجديدة"غيب" أكثر من 300 ألف مشاهدة، وذلك في اقل من 24 من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
الأغنية من كلمات:محمد رفاعي، ألحان:وليد سعد،
يذكر ان آخر إصدارات فضل الغنائية كانت من خلال أغنية "بتوحشيني" التي حققت اكثر من 7 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".
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