في أقل من 24 ساعة.. فضل شاكر يحقق 300 ألف مشاهدة باغنية "غيب"

حقق الفنان فضل شاكر بأغنيته الجديدة"غيب" أكثر من 300 ألف مشاهدة، وذلك في اقل من 24 من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".

الأغنية من كلمات:محمد رفاعي، ألحان:وليد سعد،

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توزيع:أحمد إبراهيم، ويقول مطلعها" غيب عن عيني لو مرتاح واعتبره حب وراح وانساني عن نفسي مش هانساك روح مش فارقه عندي كتير جوايا حب كبير وكفاية اللي انا عشته معاك في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني".

يذكر ان آخر إصدارات فضل الغنائية كانت من خلال أغنية "بتوحشيني" التي حققت اكثر من 7 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".