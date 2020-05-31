شاهد.. فضل شاكر يروج لأغنيته الجديدة "غيب"

أعلن المطرب فضل شاكر عن طرح أغنيته الجديدة "غيب"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتب "شاكر" عبر حسابه قائلًا : " اغنية فضل شاكر غيب الأن على قناة الرسمية على يوتيوب"، وتفاعل جمهوره مع المنشور متمنيين له دوام النجاح والتفوق في حياته الفنية والشخصية. غيب الأن على قناة الرسمية على يوتيوب"، وتفاعل جمهوره مع المنشور متمنيين له دوام النجاح والتفوق في حياته الفنية والشخصية. يشار إلى أن "غيب" كلمات محمد الرفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم، بالإضافة إلى المكس والماستر ياسر أنور، ويغنيها باللهجة المصرية.

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