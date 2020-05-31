دينا الشربيني تكشف تطورات حالة رجاء الجداوي.. وتحمل رسالة منها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية دينا الشربيني نتيجة تحليل فيروس كورونا الذي خضعت له أخيرًا، بعد تأكد إصابة مواطنتها الفنانة رجاء الجداوي بالفيروس، ومشاركتهما معًا في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، موضحة أن نتيجة التحليل جاءت سلبية.

وأكدت الشربيني في تصريحات تلفزيونية أن رجاء الجداوي بحالة جيدة وتتواصل معها يوميًا صباحًا ومساءً، قائلة: "ربنا يشفيها والناس التي لا تعرفها فهي أفضل شخصية عرفتها في حياتي، والناس تكن لها كل الحب، أزمة وستمضي وعلى الجميع أن يأخذ حذره".

وأضافت الشربيني أن الجداوي طلبت منها أن تحذر الجميع من فيروس كورونا وأن يأخذوا كل الاحتياطات، قائلة: "الفنانة رجاء كانت عاملة كل الاحتياطات التي كان من المفترض أن تنفذ، ولكنه قدر الله ولا بدّ أن ندعو لبعض ويا رب البلاد كلها تكون في أمان وربنا يحفظنا".

واختتمت : "كنت خائفة على الناس حولي حتى أستاذة رجاء كانت كويسة لآخر لحظة، ويا رب تظل دائماً بصحة جيدة، ولم نطمئن سوى بعد الفحص، وعزلنا نفسنا ونعمل الإجراءات المفروض اتباعها لنتأكد من سلامتنا".

وكانت ابنة الجداوي قد صدمت الجمهور عندما أعلنت عن إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد، ودخولها على إثره إلى مستشفى في محافظة الإسماعيلية.

Advertisements

وشاركت رجاء الجداوى فى موسم دراما رمضان المنقضي في بطولة مسلسل" لعبة النسيان"، مع دينا الشربينى وأحمد داوود.

وفي السياق ذاته كان وسم "وفاة رجاء الجداوي"، قد تصدر قائمة "التريند" على محرك البحث "غوغل"، بعدما نشر أحد المواقع المحلية شائعة وفاتها إثر إصابتها بفيروس كورونا عقب تدهور حالتها الصحية، فيما نفى نقيب الممثلين في مصر الدكتور أشرف زكي، هذه الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدا أنها بصحة جيدة.

وقال في تصريح خاص لـ"فوشيا"، إن الفنانة رجاء الجداوي موجودة في غرفة عزل عادية، دون وضعها على أي أجهزة تنفس صناعي، مشددا على أنه على تواصل دائم معها للاطمئنان عليها.

وأضاف: "أريد طمأنة الجميع على فنانتنا القديرة، هي بخير ولازالت تتلقى العلاج وعموما حالتها تتحسن ولا داع للقلق عليها".

يذكر أن هناك مصادر مقربة من الفنانة رجاء الجداوي، أعلنت في وقت سابق أنها تعيش في حالة غضب بعد التقاط صورة لها من داخل المستشفى الذي تتعالج فيه، حيث ظهرت مستلقية على سرير الشفاء في الإسماعيلية وبدا عليها التعب والإرهاق