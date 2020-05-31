شكرا لقرائتكم راشد الماجد: أنا كوروني من الأول.. والحجر زاد وزني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف المطرب السعودي راشد الماجد إنه شخص "كوروني" حتى من قبل الأزمة، مؤكدا أن فترة الحجر المنزلي زادت وزنه 4 كيلوغرامات.

وأوضح السندباد خلال حفله الغنائي الاستثنائي الذي أحياه عبر منصة "شاهد vip" من منزله، أن الحجر كان مناسبًا له، وقال: "الأزمة هذي جازت لي شوي.. جعلتني أقدر أطلع وأتحرك بدون زحمة".

كما تابع: "عندما كنت أخرج قبل ظهور فيروس كورونا، كنت أرتدي الكمامة.. شكلي كوروني أنا من الأول .. بيقولولي الشباب أنت كوروني الحين صرنا نلبس كمامات كلنا مثلك".

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وقال صاحب "شرطان الذهب"، إن الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا أدى إلى زيادة في وزنه، وأوضح: "زاد وزني 4 كيلوغرامات.. والمشكلة أن كلهم في خدودي ما بتطلع في مكان تاني".

وأضاف أن تلك الأزمة أعطتنا دروسا قيمة وأظهرت معادن أشخاص كثيرين كانوا فداء للآخرين بأرواحهم وخاصة من كانوا في الصفوف الأولى.

ووجه رسالة للأطباء قائلا: "بشكرهم وأعيد عليهم والله يعطيهم العافية وأقولهم كفو لأن حياتهم تعرضت للخطر".

هذا ودشن مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاق تحت عنوان #معيدين_مع_راشد_الماجد وتناقلوا من خلاله مقاطع لأغانيه الشهيرة.