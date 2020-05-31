أول رد لمحمد رمضان على أزمة تأجير بطل La case de papel""

جدل كبير أثير خلال الأيام الماضية بعدما نشر الفنان محمد رمضان فيديو عبر حسابه على Instagram للممثل الإسباني Enrique Arce أحد أبطال المسلسل الشهير La case de papel، وقيل وقتها إنه دفع له أموالا مقابل هذه التهنئة.

نشر رمضان عبر حسابه على انستغرام، مقطع فيديو من لقاء المنتج الموسيقي المغربي "ردوان"، ببرنامج ET بالعربي، والذي تحدث خلاله موضحا أن الاتهامات الموجهة لرمضان خاطئة، فقد ظنوا أنه دفع للمثل الإسباني لكي يهنئه بعيد ميلاده، لكن هو _أي ردوان_ هو من طلب منه ذلك.

تابع أن الممثل الإسباني صديقه، لذلك طلب منه أن يهنئ رمضان بعيد ميلاده، ثم يرسلها كهدية شخصية له.

من جانبه، علق رمضان كاتبا: "شكراً صديقي الموزع الموسيقي العالمي ريدوان على توضيحك مع إني لا أحب التوضيح لمن هم يبحثون دائماً عن الأخطاء وان لم يجدوها فيصنعوها".

كان الممثل الإسباني Enrique Arce أحد أبطال المسلسل الشهير La case de papel، قد هنأ الفنان محمد رمضان بمناسبة عيد ميلاده، في فيديو نشره رمضان عبر حساباته على مواقع التواصل، لكن لاحظ الجمهور وجود لوجو لاسم موقع شهير يتم من خلاله شراء التهنئة من بعض النجوم المشتركين في الموقع.

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ولينفي الأمر عاد رمضان ونشر فيديو جديد لـEnrique Arce لكن هذه المرة لم يظهر اللوجو، وكتب رمضان تعقيبا ليشكر صديقه المنتج الموسيقي المغربي "ردوان" لأنه كان سببا في تعرفه على الممثل الإيطالي.

وفي الفيديو يظهر الممثل الإيطالي يتحدث ويوضح ما حدث أنه تواصل مع "ردوان" الذي حكى له عن رمضان، وبدوره تابع حسابه على Instagram، موضحا أنه يتمنى مقابلته والعمل معه وتمنى له كل التوفيق واختتم كلامه بجملة "عيد مبارك".

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