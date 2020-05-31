شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة عرض مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام على cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح الكبير الذى حققه في عرضه الأول بشهر رمضان، قررت قناة سى بى سى، إعادة عرض مسلسل "فلانتينو" بطولة النجم عادل إمام على شاشتها بدءًا من أمس السبت، في الساعة الثامنة مساء، من اخراج رامى امام وتأليف أيمن بهجت قمر.

وعاد الزعيم عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين، حيث كان أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم الماضى 2020.

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مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

تدورأحداث العمل حول امتلاك نور عبدالحميد الشهير ب(فلانتينو) وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت .