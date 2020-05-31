شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ثلاثة أشهر من الصمت.. أوركسترا باريس تعود للعزف بدون جمهور .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت أوركسترا باريس، للعزف مجددا بعد شهور من الإغلاق، الذى فرضه فيروس كورونا علي كل المجالات، وذلك بإحياء أول عرض موسيقي لها منذ تفشي فيروس "كورونا" ، الذي تسبب في إلغاء جميع الحفلات الموسيقية منذ شهر مارس، ولكنه كان بدون جمهور ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

ووصف عازف الكمان الفرنسي، رينو كابيسو، الحفل بأنه "مثل العودة إلى الحياة"، رغم أنه كان خاليا تماما من الجمهور، قائلا :"كلنا مسرورن للغاية... العزف مجددا بعد الفترة الطويلة التي أغلق خلالها كل شيء، هذا ميلاد حقيقي من جديد"، وفقا لموقع "سبوتنيك".





القاعة تتسع لنحو 2400 شخص، لكن لم يحضرها في الحفل الأخير سوى موظف أو اثنان يضعان الكمامات امتثالا لتعليمات الحكومة الفرنسية بحظر التجمعات، على الرغم من تخفيف بعض القيود الأخرى.

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وخلال الحفل، التزم أعضاء الأوركسترا بالجلوس على بعد مسافة لا تقل عن متر عن بعضهم البعض على المنصة في القاعة، بينما لم يضعوا كمامات طبية، كما أذيع الحفل عبر شبكة الإنترنت، وشاهده الآلاف من محبي أوركسترا باريس.

وكان أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، رفع القيود عن التنقل داخل البلاد، وإعادة فتح المقاهي والمطاعم اعتبارًا من 2 يونيو المقبل.

كما أعلن رئيس الوزراء عن إطلاق تطبيق على الهواتف الذكية يسمح برصد كل من كان على احتكاك بمصاب بفيروس كورونا من دون أن يتم تحديد موقع الشخص عبر نظام التموضع العالمي الـ "جي بي إس" حفاظا على الحريات والحياة الشخصية