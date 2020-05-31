شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس يوجه رسالة كوميدية بمقطع فيديو من فيلم "كازابلانكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه الشخصى انستجرام مقطع فيديو لـ عمروعبد الجليل من كواليس فيلم "كازابلانكا" يقول فيه : "دعونا ننسى أخطاء الماضي ونعمل أخطاء جديدة"، وعلق فلوكس قائلا: "صباحكم زي الفل".

وأكد الفنان أحمد فلوكس في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إنه تم الصلح بينه وبين فرد الأمن بعد الأزمة التي نشبت بينهما في أحد الكومباوند بمنطقة أكتوبر، ونتج عنها نشر أحد الفيديوهات باعتدائه على فرد الأمن.

وتلقى فلوكس اتصالات من الشركة المسئولة عن الأمن وعرضوا الصلح، ووافق على الفور.

وفي لفتة إنسانية تناول الفنان أحمد فلوكس، الإفطار مع عدد من أفراد الأمن في أحد الكومبوندات بمنطقة أكتوبر بعد الصلح بينه وبين فرد الأمن بعد الأزمة التي نشبت بينهما.

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كان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الاشادات وحصل أيضا على عدة جوائز وتكريمات.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.