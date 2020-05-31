شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يحضر لحفل "أون لاين" جديد ويشوق جمهوره لأغنيته "أيام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد النجم تامر عاشور جمهوره بتقديم حفل جديد له "أون لاين" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعد نجاح حفله الأول، كما أكد على قرب ظهور فيديو كليب أغنيته الجديدة "أيام"، مؤكدا أن الحفل المقبل سيكون مختلف ويليق بجمهوره.

وكتب عاشور عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"الصوره دي بتفائل بيها علشان دي صوره اول حفل "أون لاين" في الوطن العربي واخدنا ٨ مراكز تريند على تويتر مصر من الأول والتاني والرابع .. وتريند فى بلاد كتير فى وطنا العربي الحبيب ورقم ٧ ع العالم الحمد لله ورقم ١ يوتيوب بفضل ربنا وبفضلكم".



تامر عاشور

وتابع :"علشان كده بتفائل بالصوره دي - وعلشان كمان من بروڤات حفل جده اللي كانت برضو حفله عظيمه فعلا - انتظروووا الحفل الجديد ال " أون لاين " بشكل مختلف وبشكل يليق بيكم قريب قوي قوي - وانتظرو ڤيديو كليب "ايام" انتاج all about arts".

وكان تامر عاشور أطل على جمهوره في حفل لايف يوم السبت 28 مارس الماضي، لكسر ملل الحظر المنزلي وتشجيع متابعيه على البقاء داخل منازلهم لحين الانتهاء من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقدم الفنان تامر عاشور باقة من أجمل أغانيه، حيث ظهر بصحبة فرقته الموسيقية على المسرح، وحقق أكثر من 106 آلاف مشاهدة في الساعة الأولى.

Advertisements

سجل الفنان تامر عاشور أغنية من ألبوم الجديد جارى الاستقرار على اسمها، ويتعاون فيها مع الشاعر الغنائي أحمد المالكي، وألحان محمدي، وتوزيع الموسيقي أحمد أمين، لستكمل عاشور تعاونه الناجح مع المالكى بعدما قدما سوياً أغنية "قولوله سماح" من ألبومه الأخير "أيام" الذى تم طرحه العام الماضى وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً.

أغنية "قولوله سماح" كلمات أحمد المالكى وألحان مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة، كما تعاون عاشور والمالكى فى أغنية ثانية من ألبوم "أيام" وهى "بقالى زمان" من ألحان محمد خلف، وتوزيع النابلسى.

يشار أن تامرعاشور طرح ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".