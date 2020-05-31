شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إبراهيم: أصعب مشاهدى فى "بـ 100 وش" وأنا راكب الموتوسيكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شارك الفنان إسلام إبراهيم خلال موسم دراما رمضان الماضى، بمسلسل "بـ 100 وش" من بطولة النجمين نيللي كريم وآسر ياسين، والذى عرض طوال أيام الشهر الكريم على قناة الحياة، ويعد إسلام واحد من المواهب الشابة التى فرضت نفسها على الساحة وبالتحديد فى الكوميديا، حيث يعد برنامج SNL بالعربى هو بوابة دخوله الوسط الفنى بقوة، عن شخصية "حمادة" التى قدمها ضمن أحداث المسلسل وكواليس العمل الذى حقق نجاح طوال شهر رمضان أجرينا معه هذا الحوار :

فى البداية كيف حضرت لشخصيتك "حمادة" فى مسلسل بـ100 وش؟

قمت بالتحضير لشخصية حمادة مع ناس بتفهم في الـ "هاكر" وناس بتشتغل في الـ lT والكمبيوتر من الطبقة المتوسطة كنت بروح سايبر وجايب فلاشة وكنت بخلي ناس هناك تنزلى أفلام وأدردش معاها وأشوف إزاى بتفكر ولقيت الإنجليزى عندها ضعيف وناس بسيطة، وصلتنى المعلومة منها ببساطة.

وكيف تلقيت رد فعل الجمهور عن دورك في المسلسل؟

كان رد فعل الجمهور مفأجاة بالنسبالي، والحمد لله تعاونى مع المخرجة كاملة أبو ذكرى أثقل موهبتى، كما أننى استفدت من جمهور نيللى كريم وآسر ياسين، وأتمنى استمرارى فى هذا النجاح وتكرار العمل مع هذا الفريق.

هل توقعت أن يُحدث دور "حمادة" كل هذا الصدى والنجاح؟

أنا معرفش أتوقع لنفسي ولكن كنت أتوقع نجاح المسلسل ككل لأن المخرجه كامله أبوذكري بتشتغل بإخلاص شديد في العمل بكل التفاصيل، وبتحاول دائما تخليك جوا الشخصية وتسيب لك مساحة في الارتجال.

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حدثنا عن كواليس ترشيحك للمسلسل منذ البداية؟

جاء ترشيحي من خلال مخرجة العمل كاملة أبو ذكرى، ووقتها كنت أتواجد فى السعودية لعرض مسرحية "علاء الدين" مع النجم أحمد عز، حيث فوجئت بإتصال من مخرجة العمل وحكت لى الدور ووافقت على الفور، فالعمل مع كاملة ممتع لأنها دقيقة وتعمل بإخلاص، وبتحب الفنانين اللى بيشتغلوا معاها، وتعطي طاقة إيجابية فهى مخرجة موهوبة جدا وبتهتم بكل التفاصيل من تصوير ومونتاج وكله.

وكيف تُقيم التجربة بشكل عام، والتعاون مع باقى صناع العمل؟

سعيد جدا بالعمل مع أسرة المسلسل ككل، فكنا عائلة واحدة والعلاقة بيننا كويسة بنضحك ونهزر طول الوقت وطوال فترة التصوير وقبلها فترة التحضير، وكنا نتبادل الإفيهات بيننا بحيث تخرج بشكل جيد للمشاهدين، والحمد لله قدرنا نوصل مانريده للجمهور، وهى جرعة كوميدية ترسم البسمة على وجهه.

ماهى أصعب المشاهد التى مررت بها في المسلسل؟

أصعب مشاهدي هى عند ركوبى الموتوسيكل لأن مش بعرف أسوق وأنا عمري ما ركبته، قعدت فترة طويلة أتدرب علي سواقة الموتوسكيلات بسبب ضيق الوقت مقدرتش أكون محترف، ولكن تعرضت للإصابة أنا ونيللي لما كنا ثلاثة علي الموتوسكل وتعرض للانقلاب بسبب عدم التوازن وتعرضتا للإصابة ودخلنا مستشفى، بس الحمد لله.

هل تتمني الخروج من عباءة الكوميديا وتقديم أدوار مختلفة أم تفضل التخصص فى اللون الكوميدي؟

اكيد مش هتمني أخرج بشكل عام من عباءة الكوميديا، ولكن أتمنى أن أقدم أدوار مختلفة أيضا بعيدة عن الكوميديا، لأن لما بدأت أشتغل في مجال التمثيل قررت أحبها واستمتع بها، وأكيد عند تقديم شخصية واحدة بتسبب ملل، وأيضا الكوميديا أنواع بمعني الكوميديا فى SNL غير اللى فى مسلسل بـ"100وش" غير اللى فى "طلعت روحى".