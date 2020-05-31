شكرا لقرائتكم خبر عن كلام يوجع القلب..ماذا قالت ريهانا بعد مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لن تترك النجمة العالمية ريهانا حدث ضخم هز العالم مثل مقتل جورج فلويد ذو الأصول الافريقية علي يد أحد الضباط والذي ظهر بعدة صور ومقاطع فيديو وهو يضع ركبته على رقبه فلويد مما تسبب في وفاته إلا وتعلق علي هذه الكارثة .

فقد نشرت ريهانا البالغة من العمر ( 32 عاما ) علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " بيان أظهرت كل ما تشعر به النجمة الشهيرة بعد وقعة مقتل جورج فلويد المؤلمة ، فنشرت ريهانا صورة لجورج فلويد و علقت عليها فكتبت: " في الأيام القليلة الماضية، كان حجم الدمار والغضب والحزن الذي شعرت به أقل ما يوصف به هو حقا " مرهق جدا" و لا يطاق، وأشارت أن رؤية موت البعض يترك ألم كبير في قلبها منددة بعمليات "قتل وإعدام الفوضي" يوما بعد يوم ، و تسألت عن عقوبة القتل مثل واقعة جورج فلويد .



صورة نشرتها ريهانا

يذكر أن هناك عدد كبير من النجوم والمشاهير في العالم أعلنوا غضبهم بما مر به جورج فلويد و طالبوا بعدم تجاهل القضية و ضرورة أخذ خطوة حاسمة حتي لا تتكرر هذه المآساة و من أبرزهم أوبرا وينفري و بيونسيه و كيم كاردشيان و غيرهم.