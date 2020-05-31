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شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا وينفري: جورج فلويد هو روح عظيمة..ولن ندع اسمك مجرد "هاشتاج " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف المذيعة و الاعلامية الشهيرة أوبرا وينفري أنها دائما تدعم القضايا الهامة و الساخنة التي تحتاج لموقف قوي وواضح ، و كانت آخر هذه القضايا هي مقتل جورج فلويد ذو الأصول الافريقية علي يد احدي الضابط والذي ظهر بعدة صور ومقاطع فيديو وهويضع ركبته على رقبه فلويد مما تسبب لوفاته .
صورة مرسومة لجورج فلويد
نشرت أوبرا وينفري ذات الـ ( 66 عاما ) علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الأجتماعي الشهير " إنستجرام " صورة مرسومة لجورج فلويد ، وعلقت علي الصورة وأكدت أن صورة جورج فلويد وهو ملقي علي الأرض والشرطي يضع ركبته علي رقبته ليست وينفري قادرة علي إخراجها من رأسها حيث تلاحق تفكيرها .
بوست نشرته أوبرا
و اشارت وينفري أنها تتذكره خلال قيامها بأبسط الاعمال اليومية ، وقد أظهر لنا موته الآن أن لديه روح عملاقة ، فإن جورج فلويد هو روح عظيمة.
" جورج فلويد " نحن نتحدث باسمك. ولكن هذه المرة لن ندع اسمك مجرد " هاشتاج " ، فروحك تدعم صرخاتنا جميعا مطالبين العدالة باسمك .
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