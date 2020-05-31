هيفاء وهبي تتعاون مع الشاعر هانى رجب فى أغنية جديدة باللهجة المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفى سياق آخر تنتظر هيفاء طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" بعد الانتهاء من تصويره آواخر العام الماضى، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وإخراج محمد حماقى وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى. يذكرأن آخر أعمال هيفاء وهبى أحدث أغنيتها، التي تحمل اسم "شاغلة كل الناس"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان محمد الوزيرى، وتوزيع الموسيقي توما.

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