شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تحتفل مع الجمهور بعيد ميلادها "أون لاين" على انستجرام.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة اللبنانية يارا الاحتفال بعيد ميلادها "أون لاين" مع جمهورها ومحبيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، غدا الاثنين الساعة العاشرة مساء بتوقيت دبي، ونشرت صورة جديدة لها من منزلها، معلقة عليها :"من بَعد ما خبّرتكم الفكرة.. وبما إنّه فيه ناس حابّه توصّل معايدتها صوت و صورة.. وكلّ سنة بشوف لهفتكم و فرحتكم وبفرَح كتير بكلّ شي بتقدموه وخاصّةً بهالنهار..وهالمرة اخترت يكون عيد ميلادي بكرا ان شاءلله بيني وبينكم لايف على الانستجرام الساعة ١٠ بتوقيت دبى".

يارا وتابعت :"يلا اللي حابب يطلع معي ويعيّدني صوت وصورة ينتظر لايف بكرا ويتواصل مع‪@yaralb_lovers لنحدّد الأسامي ونعرف مين حابب يشاركني هالايف". وكانت طرحت المطربة اللبنانية يارا، أغنيتها الجديدة "ما خطر عالبال" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أحمد بن فارس، ألحان أسامة العطار وتوزيع هشام السكران. Advertisements وتقول كلمات الأغنية: "ما خطر عالبال صدفه.. أو تيجى عينى بعنييك.. صرت قلبى ما اعرفه.. فز من صدرى إليك.. ارحم عيونى دخيلك تكفى بس لا تبتسم.. كافى نظره وأنا أجيلك يالى ما غيرك مهم.. كلك إحساس وعذوبه ليتنى نجمة بسماك.. قلت ما بحب توبه وطرت بجناحى هواك.. خذتنى لأبعد حدودك.. شف هواك ودانى وين.. جيش حبى من جنودك.. انهزم بإديك رهين".

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