شكرا لقرائتكم خبر عن بعيدا عن الحجر .. نانسى عجرم بـ "لوك" رياضى فى ظهور جديد لها خارج المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية نانسى عجرم جمهورها بصورة جديدة لها أطلت بها بلوك رياضى ونظارة شمسية، فى ظهور جديد لها خارج منزلها منذ أزمة فيروس كورونا، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :"أرسل لكم الكثير من الحب".



نانسى عجرم

وكانت قد شاركت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، فيديو لجانب من حفلتها التى أحيتها بمناسبة عيد الفطر على قناتها الخاصة على اليوتيوب، ووجهت رسالة عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "يمكن فى حدود بيناتنا بس نحنا منعرف انو كلنا قلب واحد أقوى من كل شي.. تعوا نتأمل ببكرا أحلى ونضل قراب من يلي منحبن ومن يلي بعاد عنا.. خلينا ننبسط ونتشارك بيلي عنا ياه.. الطيبة والحب دايمًا بيربحوا.. وسوا فينا نخلق عالم كتير حلو".

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وشاركت النجمة اللبنانية نانسى عجرم مؤخرا، في شهر رمضان الماضى، من خلال غناء تتر مسلسل "سكر زيادة" للنجمتان نبيلة عبيد ونادية الجندى، والتي حملت اسم "عمرى"، وحققت نجاح كبير، والمسلسل مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

وتدور أحداث مسلسل "سكر زيادة" حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان نفسيهما اشترتا نفس الفيلا وتعرضتا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.