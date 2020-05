شكرا لقرائتكم خبر عن رايان جوسلينج يبدأ العمل على فيلم جديد تحت عنوان Wolfman والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Universal العمل على فيلم عن الكيانات الخارقة، سيطرح تحت اسم Wolfman، على أن يقوم الممثل العالمى رايان جوسلينج ببطولة العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Hollywood Reporter"، الفيلم الجديد من تأليف لورين شوكر بلوم وريبيكا أنجيلو، تقول المصادر أن جوسلينج سيلعب دور المذيع المصاب.

وإلى الآن لم تعلن شركة Universal عن مخرج العمل، أو أى إضافات إلى فريق الممثليين، كما يتبع فيلم Wolfman، النسخة التى طرحت فى عام 1941، الذى طرح تحت اسم The Wolf Man، الذي قام ببطولة Lon Chaney Jr.

كما أعلنت شركة Universal تأجيل طرح الجزء التاسع المنتظر من سلسلة Fast & Furious، وذلك بالتزامن مع الموعد الذى كان من المقرر أن يعرض، في 22 مايو الجارى، ولكن تم تأجيله إلى 2 أبريل من العام المقبل 2021، وذلك بسبب جائحة كورونا التى أدت إلى إغلاق جميع دور العرض حول العالم، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "movieweb"، كان من المقرر طرح الجزء العاشر من السلسلة خلال 2021.

وكان انتهى القائمون على الجزء التاسع من سلسلة أفلام الاكشن الشهيرة Fast and Furious، من تصوير مشاهد الفيلم نهائياً بعد ان استمر التصوير لأكثر من 6 أشهر في العديد من دول شرق أوروبا والصين.

وفى سياق متصل حقق الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة، الذي جاء بعنوان The Fate of the Furious إيرادات وصلت إلى مليار و238 مليون دولار أمريكى حول العالم.

يذكر أن الجزء القادم سيشهد ظهور مغنية الراب الأمريكية كاردى بى إلى فريق "Fast & Furious 9" الذى تقوم بإنتاجه شركة Universal فى دور لم يكشف عنه بعد، وتعد هذه ثانى مشاركات كاردى بى السينمائية بعد فيلمها مع جنيفر لوبيز فى Hustlers.