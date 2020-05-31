منتج فيلم "رجل المستحيل" يعلن عدم تلقيه رد الرقابة منذ عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

شارك المنتج هاني أسامة متابعيه تطورات موقف فيلم "رجل المستحيل" الذي يستعد لتقديمه، وأعلن عبر حسابه على فيسبوك، بعد مرور عامين على تقديمه إلى الرقابة على المصنفات الفنية، دون أن يتلقى الرد حتى الآن.

وطرح هاني عدة صور من بينها صورة لتقرير الرقابة بتاريخ 31-5-2018 وأخرى تجمعه بالكاتب نبيل فاروق.

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أوضح هاني أسامة أنه كان يرغب في شراء "تورتة" والذهاب إلى الرقابة على المصنفات الفنية لكي يحتفل، ولكنه التزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

هاني أسامة حصل في عام 2016 على حقوق تحويل روايات "رجل المستحيل" للكاتب نبيل فاروق إلى أعمال فنية سواء أفلام سينمائية أو دراما تليفزيونية.