عمرو محمود ياسين يرد على منتقدي غياب الفنانين عن جنازة حسن حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رد الفنان والكاتب عمرو محمود ياسين، على منتقدي غياب الفنانين عن جنازة الفنان الكبير حسن حسني الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس السبت.

وكتب عمرو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "احتار الوسط الفني ماذا يفعل.. يعمل اللي يعمله المهم يتحط عليه.. اذا الناس راحت يقولك كووووسة، اشمعني الفنانين بيحضروا الجنازات، واذا مرحوش يبقوا غدارين واندال".

وتابع "المقارنة بين الجنازة النهاردة وبين شغل رمضان غلط، لأن الأيام اللي احنا فيها مختلفه عن أيام التصوير. لأن الكام يوم اللي فاتو الأرقام تخطت الألف لأول مرة بالإضافة إن كل واحد فينا بدأ يسمع عن حالات في دائرته المقربة جدا".

وأضاف عمرو "الوفاة أعلن عنها في ساعة متأخرة من الليل، وفي ناس أصلا مش بالقاهرة.. وحكاية المقارنة بجنازات ناس تانية أقاربهم مهمين في الفن. برضه ظالمة. طيب الله يرحمه هيثم ذكي لما توفى كل الناس راحت، رغم إنه ملوش أي شخص مهم في المهنه دلوقتي.. والأمثلة كثيرة جدا.. وكل جنازة ولها ظروفها.. ياريت نبطل جلد للوسط الفني، هو الوسط ده هو ملطشة السوشيال ميديا.. وأكبر دليل لو الفنانين راحوا هيتقال كوسة واشمعنى.. ولو مرحوش يبقوا غدراين ولاد ستين.. الله يرحم موتانا جميعا".

جدير بالذكر أن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا غياب أهل الفن عن جنازة حسن حسني والتي أقيمت صباح أمس، وخرجت من مستشفى دار الفؤاد لمقابر أسرته في طريق مصر الفيوم.

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