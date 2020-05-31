وفاة الفنان السوداني الهادي الصديق إثر تعرضه لحادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رحل أمس السبت، عن عالمنا الفنان السوداني الهادي الصديق، عن عمر يناهز 72 عاما، في أحد مستشفيات الخرطوم، إثر تعرضه لحادث سير في وسط السودان.

وأشار موقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن الصديق يعد أحد أبرز أعمدة الدراما في السودان، بدأ مسيرته الفنية عام 1965، ولمع نجمه في سبعينيات ثمانينات القرن الماضي، شارك في عدة أعمال، بينها: "الدهباية"، "ليلة رهيبة"، "أيادي القدر"، و"صرخة في وادي الصمت".

كما قدم مسلسل بعنوان "دكين" عام 1997، استقى أحداثه من واقع الحياة السودانية، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

ونقل موقع "روسيا اليوم"، عن الصحف السودانية، نعي الاتحاد العام للمهن الدرامية السوداني، للفنان الراحل بمزيد من الحزن، وقال الاتحاد إنه "ينعي فيه ذوقه وأدبه وجمال معذره وحسن حديثه وتضحياته من أجل ارتقاء المهن الدرامية، وقد قدم الكثير من الأعمال المسرحية وسكب عرقه تليفزيونيا".