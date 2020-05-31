"mbc مصر 2" تبدأ عرض مسلسل "عائلة زيزو" لأشرف عبدالباقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تبدأ قناة mbc مصر 2، عرض حلقات مسلسل "عائلة زيزو" للفنان أشرف عبدالباقي، اليوم الأحد في تمام الحادية عشرة مساء.

تفاصيل التعامل مع الأبناء والمشاكل العائلية اليومية، هي محور أحداث المُسلسل، التي تدور حول أسرة زيزو "عبدالعزيز" الذي يُجسده الفنان أشرف عبدالباقي وزوجته جميلة التي تُجسدها الفنانة نسرين أمين، وكيف يتعاملان مع المُحيط الاجتماعي لهم ولأبنائهم وكيف يتعاملون مع المشاكل التي تقع وما يحدث لهم من مُفارقات نتيجة إختلاف ثقافة وتعليم الأبناء.

مُسلسل "عائلة زيزو" تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج شيرين عادل، ويشارك فيه العديد من نجوم الدراما، أشرف عبدالباقي، نسرين أمين، لطفي لبيب، نهال عنبر، أحمد حلاوة.