الكمار لـ"الخليج 365": هكذا واجهت صعوبات تقديم موسيقى المسلسل السعودي "وسواس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تبدأ شبكة نتفليكس العالمية الشهر الحالي عرض أول مسلسل سعودي من إنتاجها، وهو مسلسل "وسواس".

المؤلف الموسيقي المصري خالد الكمار كشف لـ"مصراوى" تفاصيل مشاركته بالعمل، وقال: "بدأت العمل في شهر مايو 2019 بعد أن تواصل معي المنتج محمد عبد الصمد، وفي البداية واجهت مشكلة ان الموسيقى الخاصة بي، صوتها مصري جدا وليس خليجيا".

وأضاف: "قمت بإجراء محاولة أولى لم أكن راضيا عنها، ثم تمكنت في المحاولة الثانية من الوصول إلى موسيقى أقرب للصوت الخليجي، وأجواء العمل، ونالت إعجاب المنتج والمخرجة، وتم تسجيلها في مصر من خلال مجموعة من أفضل عازفي الآلات الشرقية".

واختتم الكمار بالقول: "مسلسل (وسواس) من أوائل الأعمال العربية التي تنتجها شبكة نتفليكس العالمية، وتدور أحداثه في أجواء من التشويق، ولكنها تأتي من صميم الدراما الاجتماعيه التي ينتمي لها".