رندا البحيري: "عملت زي محمد رمضان ودفعت 100 جنيه علشان أتصور"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة راندا البحيري صورة لها برفقة الفنان سمير غانم عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت عليها: "على فكرة أنا كنت بعمل زي رمضان ودفعت ٢٠٠ جنيه او ١٠٠ للمسرح مش فاكرة علشان أتصور مع الأستاذ سمير غانم".

وأضافت: "لو كان عندنا فيس بوك ساعتها كنت نزلتها وكتبت مع حبيي قلبي سمورة".

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي تحدث عن جمالها في مرحلة الطفولة.

وغابت رندا ع دراما رمضان، كانت آخر أعمالها مسلسل "الأخ الكبير" وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، ومن ‏إنتاج ‏شركة ‏‏"سينرجي‏‎".‎