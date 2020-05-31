- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة راندا البحيري صورة لها برفقة الفنان سمير غانم عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت عليها: "على فكرة أنا كنت بعمل زي رمضان ودفعت ٢٠٠ جنيه او ١٠٠ للمسرح مش فاكرة علشان أتصور مع الأستاذ سمير غانم".
وأضافت: "لو كان عندنا فيس بوك ساعتها كنت نزلتها وكتبت مع حبيي قلبي سمورة".
وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي تحدث عن جمالها في مرحلة الطفولة.
وغابت رندا ع دراما رمضان، كانت آخر أعمالها مسلسل "الأخ الكبير" وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج شركة "سينرجي".
كانت هذه تفاصيل خبر رندا البحيري: "عملت زي محمد رمضان ودفعت 100 جنيه علشان أتصور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.