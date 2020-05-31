محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نعى كمال زادة، المدير المالي لمهرجان الجونة السينمائي، الفنانة عفاف شاكر، شقيقة جدته، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 31 مايو.
ونشر زادة صورة لعفاف عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، معلقا "انتقلت الى رحمة الله الفنانة عفاف شاكر أخت الفنانة شادية وأخت جدتي و خالة أبويا Amir Agha ،
نرجو الدعاء وإلى الفردوس الأعلى وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وتابع "الحمد لله على كل شيء وإنه دلوقتي الـ٣ اخوات عفاف وسعاد وشوشو (شادية) مع بعض في مكان أحسن".
جدير بالذكر أنه من المقرر دفن الفنانة الراحلة، في مقابر المركز الإسلامي بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بجوار حفيدتها سارة.
كانت هذه تفاصيل خبر كمال زادة عن وفاة عفاف شاكر: "الـ3 اخوات دلوقتي في مكان أحسن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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