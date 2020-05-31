هذا ما تمنته نهلة سلامة في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة نهلة سلامة عن الأمنية التي تتمنى تحقيقها في عامها الجديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام".

ونشرت نهلة صورة لها، صاحبها التعليق التالي "اكتر حاجه هتمناها النهاردة في عيد ميلادي، ان ربنا يرضا عنا جميعا، والغمة والوباء يزولوا وان كل إنسان يحقق اللي بيتمناه".

وأضافت "أتمنى ان يعوضنا ربنا كلنا خير وسعادة ورضا وصحة ويحفظنا بحفظه دايما.. صباحكم قشطة".

يُذكر أن أخر أعمال نهلة كان مسلسل "أرض جو"، مع الفنانة غادة عبدالرازق، والذي عُرض في رمضان 2017.

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