تراند اليوم : بعد بلاغ عن "إرهابيين".. إحالة فنانة خليجية شهيرة إلى مستشفى نفسي

ألقت قوات الأمن الكويتية القبض على فنانة شهيرة، وتم إحالتها إلى مستشفى للطب النفسي للعلاج، بعد أن أبلغت عن "إرهابيين" بحوزتهم متفجرات، وتبين عدم صحة كلامها.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "الراي" الكويتية، فقد أبلغت الفنانة – التي لم يكشف عن اسمها - عن أفراد مجموعة إرهابية بحوزتهم متفجرات ومخططات وبيانات، فتحرك رجال الأمن الذين اكتشفوا ان البلاغ كاذب.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أنه تمت إحالة الفنانة إلى جهاز أمن الدولة، وبالتحقيق معها، تبين أنها تعاني من اضطرابات نفسية، وأحيلت إلى مستشفى الطب النفسي للعلاج، خصوصاً أن لديها ملفاً فيه.

وذكرت أن الفنانة معروفة، لكنها ابتعدت عن الساحة منذ سنوات، وكانت تظهر بين الحين والآخر بفيديوهات مثيرة للجدل.