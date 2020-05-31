تامر عاشور يعلن عن مفاجأة لجمهوره

أعلن المطرب تامر عاشور عن حفل جديد أون لاين لجمهوره، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتب "عاشور" عبر حسابه قائلًا : "فاكرين الصوره دي ؟.. الصوره دي بتفائل بيها علشان دي صوره اول حفل "اون لاين" في الوطن العربي واخدنا ٨ مراكز تريند على تويتر مصر من الاول والتاني والرابع و و و و - وتريند ف بلاد كتير في وطنا العربي الحبيب". في الوطن العربي واخدنا ٨ مراكز تريند على تويتر مصر من الاول والتاني والرابع و و و و - وتريند ف بلاد كتير في وطنا العربي الحبيب". Advertisements وتابع : "ورقم ٧ ع العالم الحمد لله ورقم ١ يوتيوب بفضل ربنا وبفضلكم.. علشان كده بتفائل بالصوره دي - وعلشان كمان من بروڤات حفل جده اللي كانت برضو حفله عظيمه فعلا - انتظروووا الحفل الجديد الـ " اون لاين " بشكل مختلف وبشكل يليق بيكم قريب قوي قوي - وانتظرو ڤيديو كليب "ايام" انتاج all about arts". الحمد لله ورقم ١ يوتيوب بفضل ربنا وبفضلكم.. علشان كده بتفائل بالصوره دي - وعلشان كمان من بروڤات حفل جده اللي كانت برضو حفله عظيمه فعلا - انتظروووا الحفل الجديد الـ " اون لاين " بشكل مختلف وبشكل يليق بيكم قريب قوي قوي - وانتظرو ڤيديو كليب "ايام" انتاج all about arts".

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