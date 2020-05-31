ندى أبو فرحات تستعد للمشاركة في عمل فني جديد

تستعد الفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات للمشاركة في عمل فني جديد لم تفصح عن تفاصيله فقط شوقت جمهورها بأنها ستبدأ التصوير. نشرت ندى أبو فرحات صورة لها من داخل لوكيشن التصوير وبجانبها أحد المصورين يستعد لبدء التصوير مع أخذ بعض الاحتياطات الأزمة لمنع الإصابة بفيروس مع أخذ بعض الاحتياطات الأزمة لمنع الإصابة بفيروس كورونا مثل ارتداءه القفاز الطبي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علقت ندى على الصورة موجهه رسالتها لجمهورها بأن ينتظر مشروع جديد ستشارك فيه. رسالتها لجمهورها بأن ينتظر مشروع جديد ستشارك فيه. Advertisements حظيت الصورة بإعجاب الكثير من جمهور ندى أبو فرحات ومن بينهم الفنانة دياموند أبو عبود. الجدير بالذكر أن ندى أبو فرحات شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين وهما النحات مع باسل الخياط ومسلسل اولاد ادم مع ماغي بو غصن ومكسيم خليل.

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