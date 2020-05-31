ندى أبو فرحات تستعد للمشاركة في عمل فني جديد

تستعد الفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات للمشاركة في عمل فني جديد لم تفصح عن تفاصيله فقط شوقت جمهورها بأنها ستبدأ التصوير.
نشرت ندى أبو فرحات صورة لها من داخل لوكيشن التصوير وبجانبها أحد المصورين يستعد لبدء التصويرمع أخذ بعض الاحتياطات الأزمة لمنع الإصابة بفيروس كورونا مثل ارتداءه القفاز الطبي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
علقت ندى على الصورة موجههرسالتها لجمهورها بأن ينتظر مشروع جديد ستشارك فيه.
حظيت الصورة بإعجاب الكثير من جمهور ندى أبو فرحات ومن بينهم الفنانة دياموند أبو عبود.
الجدير بالذكر أن ندى أبو فرحات شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين وهما النحات مع باسل الخياط ومسلسل اولاد ادم مع ماغي بو غصن ومكسيم خليل.
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