مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينعى حسن حسني

نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ببالغ الحزن والأسي الفنان الكبير حسن حسني الذي قدم مسيرة مسرحية وفنية كبيرة علي مدار تاريخ طويل من الإبداع. الإبداع. وتقدمت إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرته الكريمه، وأضافت إدارة المهرجان : "ونسأل المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان. فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان. يذكر أن رحل الفنان القدير حسن حسنى عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح السبت عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى.

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