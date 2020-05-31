نشرت الفنانة اللبنانية كارمن لبس صورة تجمعها مع الراحل القدير حسن حسني على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي hنستجرام. علقت كارمن على الصورة معبرة عن حزنها بسماع خبر رحيل الفنان حسن حسني، ووصفته بأنه أحد عمالقة الكوميديا وكان شرف لها الالتقاء به. ووصفته بأنه أحد عمالقة الكوميديا وكان شرف لها الالتقاء به. حظيت الصورة بإعجاب الكثير من محبي كارمن لبس ومن بينهم الفنانة ورد الخال وغيرها أكثر من 5 الالاف شخص، كذلك علق الكثير من محبي الراحل حسن حسني داعين الله أن يتغمده بالرحمة. أكثر من 5 الالاف شخص، كذلك علق الكثير من محبي الراحل حسن حسني داعين الله أن يتغمده بالرحمة. Advertisements الجدير بالذكر أن "كارمن لبس" خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل " مقابلة مع السيد آدم " مع النجم غسان مسعود ومحمد الأحمد ومنة فضالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. كارمن لبس تنعي الراحل حسن حسني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.