وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا ينعيان مدير الاستقبال والتسويق بأوبرا الإسكندرية

تنعى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين بالأوبرا ببالغ الحزن والأسى محمد حامد مدير إدارة الاستقبال والتسويق بأوبرا الإسكندرية، الذى غيبه الموت بعد ظهر السبت 30 مايو عن عمر يناهز 53 عاما إثر مضاعفات إصابته فى حادث سير خلال شهر رمضان الماضى. غيبه الموت بعد ظهر السبت 30 مايو عن عمر يناهز 53 عاما إثر مضاعفات إصابته فى حادث سير خلال شهر رمضان الماضى.

وقالت عبد الدايم : "إن دار الأوبرا فقدت أحد أبنائها المخلصين الذى كان نموذجا للانتماء والالتزام والتفانى فى العمل واشتهر بدماثة الخلق والقدرة على تحفيز زملائه لتقديم المزيد من العطاء، ودعت الله ان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اسرته الصبر والسلوان" .



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