كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر انتصار تتفوق على نيللى كريم في استفتاء"الخليج 365 الفني" اليوم 31 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوقت الفنانة انتصار على الفنانة نيللى كريم في استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثلة كوميدية في 2020، اليوم الموافق 31 مايو.

وجاءت انتصار في المركز الأول، حيث حصدت 21774 صوت، مايعادل 37,8%، وسيتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام المقبلة.

ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

الجدير بالذكر أن الفنانة انتصار خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "اتنين في الصندوق "، من ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، حمدي الميرغني، محمد أسامة" أوس أوس"، بيومي فؤاد، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.