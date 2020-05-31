السعودية شهد القفازي تسخر من معاناة النساء وتستهزئ بحقوقهن (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت السعودية شهد القفازي نجمة مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا بين المتابعين؛ إذ تعرضت لهجوم حاد بعد حديث لها رأى فيه البعض أنها تستهين وتستهزئ بمعاناة النساء وحقوقهن في بيوت أزواجهن، متحدثة عن تمرد الكثيرات منهن في الأسباب التافهة التي لا تستدعي أن تقف المرأة فيها بوجه زوجها.

وبسبب حديثها دشّن المغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم #شهد_القفازي_اخرسي حتى صعد وتصدر قائمة الترند بالسعودية حيث تفاعلوا مع الوسم معبرين من خلاله عن آرائهم في حديثها، وتضامن معها البعض كون المرأة تلجأ لأسباب تافهة لترك منزل زوجها.

وقالت شهد القفازي في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات": "جوزك حبيب قلبك قالك عشا اليوم ما في اتركيه أنتي أولًا .. اتركي زوجك قالك كده لأ .. إيش قال أبوك إيش قالك أحط الكوسة بالكبسة وانتي ما تحبين الكوسة ما قدر اهتماماتك بالخضراوات اتركيه".

وأضافت شهد القفازي قائلة: "اتركيه هجي كندا هجي.. أنا أعيش وحدي بحريتي وأعيش وأصك على روحي الباب والإنسان لا يجب أن ينعت فيك شيء".

ونشرت مغردة تُدعى ديم مقطع فيديو آخر ظهرت فيه شهد القفازي وهي تدعو لعدم عيش الإنسان وحده وأن يكون هناك أسرة وزوجة وأبناء، وقد اتضح فيه أنها بالفعل تستهزئ بالمرأة التي تترك بيت زوجها لأسباب تافهة.

وعلقّت المغردة: "شهد القفاري قالت كل اللي بقلبي، تألفوا توادو الناس للناس والدنيا مجرد ممر .. وكل شخص هو من يقدر كرامته وعزته لنفسه، فلحد يجلس يحط كرامته بأحس الأوتار ويعتقد أن الناس قاعده تلعب فيها ويأخذ الأمور على محمل الجد، افتحوا قلوبكم خلوها تزهر بالود تعايشوا بكل بساطة".

وكتب مغرد يُدعى عبدالله الدوسري قائلًا: "أقسم بالله ذا الشكليات كاثرين بشكل يرفع الضغط ويثير الاشمئزاز .. يحرشون الحريم على رجالهم لين ما تتطلق ثم يقولون: (شفتوا طلقها كل الرجال ما فيهم خير) ويبدأ بعدها المطالبات التافهة، اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا".

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وأوضح مغرد يدعى مجاهد: "صادقة.. عنّدما تتأمّل فهُم لم يأخُذوا من النسوية إلّا اسمها، فليس لهم مطالب تعود عليهم وعلى المجتمع والوطن بالخير، إنّما مطالبهم انسلاخ ديني وأخلاقي، ولمّا تشوف النسوية تستطيع أن ترى الأمراض النفسية مُتراكِمة فيها، فلا هي إلّي تعالجت ولا هي إلّي خلّت الناس يعيشون!".

وتابع: "نحن مع النسوية الصادِقة المُنصِفة والتي جعلت الوطن نَصبَ عينيها والدين في قلبِها، تذود وتُدافِع عن نفسِها ومُجتمعِها وثقافتِها، وتُطالِب بحقوقها المنزوعة بسبب عدم وعي المُجتمع الكافي لتِلك الحقوق للأسف ونتمنى هذا الفِكر يتغير عشان يكونوا عُون لتنمية المُجتمع وليس العكس".

وأردف آخر: "الهجوم من بعض البنات اللي مو فاهمين وش تقصد يعني تركتوا كلامها عن الشوفه الشرعية والخطبة واخذتوا الكوسا هي تقول بعض الاشياء السخيفه ما تقصد التعنيف والظلم #شهد_القفاري_اخرسي شهد انتي صح".

ومما جاء في تعليقات البعض قولهم: "ذي قسم بالله لا شكل ولا أخلاق والله حرام الأكسجين عليه"، و"اخذه حقوقها بالطول والعرض وجايه تبربر على البنات اللي حتى روحة البقالة فيها نقاش، وحتى صديقاتها ما تقدر تقابلهم إلا بشق الأنفس!! لكن زمن السكوت ولى و الحقوق تنتزع ولا توهب"، و"سويت لها انفولو من قرقتها الكثيرة لكن لا تستقطعون مقطع من سالفة طولها بدون مبالغة 15 سنابه وتستنزلون عليها بدون ما تسمعون الباقي مصاخة هالحركة ترى".

الطريف أن شهد القفازي علقت عبر حسابها على وسم #شهد_القفاري_اخرسي فعلقت في تغريدة لها عبر حسابها قائلة: "صباح الخير #شهد_القفاري_اخرسي" وأضافت في ردها على إحدى المتابعات فقالت: "محد يبي يصير ضحية تعنيف، ولا جبت طاري التعنيف اتكلم عن المشاكل البسيطة الي يفرحون فيها أعداء الحياة الطبيعية ويبون يخلونها كبيرة غصب لين يحس الواحد انه منتصر على اللي حوله ويقعد وحيد يقدر يحل مشاكله وإذا ما قدر ذيك الساعة يختار الحل الأخير إنه يقعد وحيد ويكون مجتمع من جديد".

يُذكر أن شهد القفازي من أبرز الناشطات على مواقع التواصل في السعودية ودائمًا ما تتحدث عن أمور جدلية وتقف في وجه من يدعون النسوية.