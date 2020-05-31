شكرا لقرائتكم خبر عن كايلي جينر بعد مقتل جورج فلوريد: أنا مدمرة تماما وأخشى على ابنتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت النجمة الأمريكية كايلي جينر الضوء على وفاة المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد الذي قتلته الشرطة الأمريكية والذي أثار مقتله غضب العالم، مؤكدة أنها مدمرة منذ رؤيتها الفيديو الخاص به وأن خوفها على ابنتها تزايد.

وكتبت كايلي، عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"منذ أن شاهدت مقاطع من فيديو مقتل جورج فلويد في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأنا مدمرة تمامًا، لم أتمكن من إخراج وجهه وكلماته من ذهني.. لن أختبر أبداً شخصياً الألم والخوف الذي يعاني منه الكثير من السود في جميع أنحاء البلاد كل يوم ، لكنني أعلم أنه لا ينبغي لأحد أن يعيش في خوف ولا يستحق أحد الموت مثل جورج فلويد والعديد من الآخرين".

وتابعت: "نتعامل حاليًا مع وباءين مروعين في بلدنا، ولا يمكننا الجلوس وتجاهل حقيقة أن العنصرية هي واحدة منهما.. أخشى على ابنتي وآمل في مستقبل أفضل لها.. ينفطر قلبي على عائلة جورج فلويد وأصدقائه".

وأختتمت كلامها قائلة :" لا تدع اسمه ينسى. استمر في المشاركة ، واصل المشاهدة ، واستمر في التحدث ، لأنها الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها أن نجتمع للمساعدة في إحداث هذا التغيير والوعي اللذين تشتد الحاجة إليهما. ارقد بسلام ، جورج فلويد".

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وأرفقت كايلي في رسالتها المؤثرة مع كلمات مقتبسة من الزعيم والناشط الأمريكي مارتن لوثر كينج: "يأتي وقت يكون فيه الصمت خيانة".

من ناحية أخرى انتقدت عارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر، مجلة "فوربس" الأمريكية بعدما سحبت الأخيرة منها لقب "المليارديرة الصعيرة" التى كانت منحتها لها في مارس الماضي، لكن مجلة "فوربس" الأمريكية اتهمت عارضة الأزياء مؤخرا بأنها وعائلتها زوروا مستندات مالية بهدف الحصول على اللقب، من بينها إقرارات ضريبية مزورة.