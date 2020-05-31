صلاح عبدالله يكشف تفاصيل لقائه الأخير بحسن حسني ووصيته له

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري صلاح عبدالله، عن علاقته بالفنان الراحل حسن حسني، ووصيته له في الأيام الأخيرة.

حسن حسني، قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “القاهرة الآن”، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر “العربية الحدث”: “بعد تكريم النقابة أواخر 2019 الذي أبهجنا جميعًا للفنان الراحل جاءت مناسبة عيد ميلادي الخامس والستين وبعض الأصدقاء وبناتي عملولي مفاجأة واحتفال”.

وأضاف: “من ضمن المفاجآت توجهت ابنتي دينا لمنزل الفنان الراحل حسن حسني وجاءت به للبيت، وهذا كان آخر لقاء بيننا، وكانت ليلة جميلة والصورة التي نشرتها على تويتر كانت ضمن لقائنا الأخير”.

Advertisements

وذكر أنه هاتفه قبل العيد وهنأه بحلوله وتحدثا عن فيروس “كورونا”، وأنه أوصاه بقوله: “خد بالك من نفسك يا صلاح وما تخرجش”، مشيرا إلى أنه لم يستوعب خبر وفاته في البداية، وطالب الناس بعدم كتابته حتى يتم التدقيق حتى أخبرنا أشرف زكي بأنه توفى.

واستطرد: “أنا وحسن ماشتغلناش مع بعض كتير لكن سر علاقتنا تعود لزواجي عام 1989، حيث كان جارا لي ومن هنا نشأت الروابط القوية، حيث حرص الراحل على زيارتي دائمًا في منزلي برفقة الفنان فتوح أحمد، واصفا شخصيته بأنه كان محبوبًا وشديد الطيبة ومبتسما ومكافحا ومشواره الفني طويل وبنى أجيالا كثيرة على أكتافه”.

وذكر أن شهرته تأخرت واستغرق وقتًا طويلًا لصناعة النجومية لكنه عندما اعتلى عرشها لم ينزل منها أبدا، ومستكملا: “الأعمال المشتركة بيننا كانت درس خصوصي وحمادة يلعب وعسكر في المعسكر وفيلم الفرح ومسلسلين”.