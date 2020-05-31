سهر الصايغ تنعي حسن حسني بصورة من طفولتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نعت الفنانة المصرية سهر الصايغ الفنان المصري الراحل حسن حسني، والذي وافته المنية صباح السبت 30 مايو.

الفنانة المصرية نشرت صورة جمعتها بالفنان الراحل في طفولتها، وذلك خلال اشتراكها في مسلسل “أم كلثوم”، حيث لعبت دور كوكب الشرق أم كلثوم في طفولتها.

سهر أرفقت الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “مع السلامة يا أستاذ الف رحمه ونور عليك”.

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وكان الفنان المصري القدير حسن حسني قد توفي في الساعات الأولى من صباح السبت 30 مايو، عن عمر ناهز 89 عاما.

الفنان الراحل كان قد تعرض لأزمة قلبية وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وكانت قد شيعت جنازة الفنان المصري حسن حسني، صباح السبت 30 مايو، ودفن الجثمان في مقابر العائلة بطريق الفيوم الصحراوي، وذلك وسط حضور عدد من أسرته وعدد محدود من الفنانين، من بينهم الفنان سعد الصغير.

وأصيبت ابنته فاطمة، وحفيدته “أزهار”، بانهيار خلال تشييع الجثمان، كما تلقى نجله هشام العزاء أمام المقابر.

يذكر أن الفنان حسن حسني قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل “سلطانة المعز” بطولة الفنانة غادة عبدالرازق.