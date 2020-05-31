نقيب الممثلين يدافع عن الفنانين بعد تغيبهم عن جنازة حسن حسني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دافع نقيب الممثلين، الفنان المصري أشرف زكي عن الفنانين، وذلك بعد الانتقادات الشديدة التي تعرضوا لها، نظرا لتغيبهم عن جنازة الفنان الراحل حسن حسني.

أشرف زكي قال: “لو رحنا نُنتقد، لو مارحناش نُنتقد برضه.. الراجل مات الفجر وادفن الصبح بدري، ماحدش وصي على الفنانين، واحنا أدرى بمشاعرنا، وحسن حسني قيمة كبيرة، وكلنا زعلانين عليه”.

وأضاف، في تصريحات صحفية: “يا ريت الناس ينشغلوا بحاجة غير الفنانين، هنفترض مفيش كورونا ولا الوضع الصعب اليومين دول، أهله دفنوه بعد ساعات قليلة من وفاته”.

وتابع: “في ناس كتير راحت على المستشفى وقت صلاة الظهر كما كان محدداً سلفًا، فوجئوا أنه ادفن خلاص، منهم أشرف عبدالباقي، وبيومي فؤاد، وأوس أوس، وأنا كنت مسافر عرفت الخبر رجعت لقيتهم دفنوه”.

واختتم كلامه بقوله: “احنا أدرى بأحزاننا، ارفعوا أيديكم عن الفنانين، مش فاهم التناقض اللي فيه بعض الناس، يشوفونا يبقوا حابين يتصوروا معانا، وفي ضهرنا يشتمونا”.

Advertisements

وكان الفنان المصري القدير حسن حسني قد توفي في الساعات الأولى من صباح السبت 30 مايو، عن عمر ناهز 89 عاما.

الفنان الراحل كان قد تعرض لأزمة قلبية وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وكانت قد شيعت جنازة الفنان المصري حسن حسني، صباح السبت 30 مايو، ودفن الجثمان في مقابر العائلة بطريق الفيوم الصحراوي، وذلك وسط حضور عدد من أسرته وعدد محدود من الفنانين، من بينهم الفنان سعد الصغير.

وأصيبت ابنته فاطمة، وحفيدته “أزهار”، بانهيار خلال تشييع الجثمان، كما تلقى نجله هشام العزاء أمام المقابر.

يذكر أن الفنان حسن حسني قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل “سلطانة المعز” بطولة الفنانة غادة عبدالرازق.