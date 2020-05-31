الممثل الشاب حازم إيهاب يحتفل بخطوبته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري الشاب حازم إيهاب بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى “منة داغر”، السبت 30 مايو.

الفنان المصري شارك جمهوره بمجموعة صور من حفل خطوبته، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق قائلا: “لقد فعلناها يا حبيبتي، رسميًا أنتي ملكي”. ‏

يذكر أن الفنان المصري حازم إيهاب قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل “ونسني”، وشاركه بطولته كل من محمود الليثي، وساردة درزاوي، وبسنت شوقي، وأحمد سلطان، وهنا غنيم، وغيرهم، وهو من إخراج رامي رزق الله.

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ويقوم المسلسل حول عدد من الشباب بعمل مشروع لهم، وهو عبارة عن تطبيق اسمه ونسني، وهدفه مساعدة من يشعر بالوحدة، وفي كل حلقة تكون هناك مهمة يخرج فيها أحد أفراد الشركة أو أكثر، وتكون مهمته أن يونس العميل ويحصل على تقييم عالي.

وحازم إيهاب ممثل مصري بدأ مشواره الفني مع المخرج خالد جلال في مسرحية “هاملت المليون” في دور المذيع، شارك في مهرجان المسرح القومي سنة 2015.

شارك حازم إيهاب في عدد من الأعمال الفنية، منها برنامج Saturday Night Live بالعربي، وفيلم شيخ جاكسون، ومسلسل الحساب يجمع، ومسلسل لدينا أقوال أخرى، ومسلسل كأنه امبارح، ومسلسل لآخر نفس، ومسلسل أهو ده اللي صار، ومسلسل حكايات بنات الجزء الرابع، وفيلم العارف “عودة يونس”.