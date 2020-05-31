حمدي الميرغني يبرر غيابه عن جنازة حسن حسني: كنت نايم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان المصري حمدي الميرغني عن استيائه الشديد من الهجوم الذي تعرض له نجوم الفن بعد تغيبهم عن حضور جنازة الفنان الراحل حسن حسني.

الفنان المصري برر سبب تغيبه عن حضور جنازة حسن حسني، بأن الوفاة والجنازة كانت في الصباح الباكر، وأنه فوجيء عند استيقاظه من النوم بخبر وفاة حسن حسني، وذلك بعد أن كان قد تم تشييع جنازته.

الميرغني كتب، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “أحكامكم على الناس بمجرد افتراضات وتخمينات ما هي إلا افتراءات، الله أعلم بظروف كل شخص على حدة”.

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وأضاف: “‏أنا مثلا واحد من الوسط الفني الملقى عليه اتهام التقصير في عزاء الكبير القدير المغفور له الأستاذ حسن حسني، استيقظت من النوم ‏فوجئت بوفاته بعد دفنه، اتقوا الله واحترموا لحظة وفاته وادعوا له بالرحمة والمغفرة خيرًا من الغيبة والنميمة وإلقاء الناس بالباطل”.‏

وكانت قد شيعت جنازة الفنان المصري حسن حسني، صباح السبت 30 مايو، ودفن الجثمان في مقابر العائلة بطريق الفيوم الصحراوي، وذلك وسط حضور عدد من أسرته وعدد محدود من الفنانين، من بينهم الفنان سعد الصغير.

سعد الصغير انتقد تغيب الفنانين عن الجنازة، بقوله: “حسن حسني فنان طيب للغاية ومحب للجميع، وأنا كنت عيل صغير أول مرة أقف قدام الكاميرا وساعدني وقالي اعمل كذا وكذا.. راجل طيب جدا.. كنت متوقع كل الفنانين تيجي عشان نصلي عليه كلنا.. لكن محدش جه”.

وأضاف: “الناس اللي مجتش عشان كورونا أنت جاي لربنا وجاي عشان تتعظ.. خايفين؟! نخاف من إيه.. أنت لو عامل كل احتياطاتك وكحول وتعقيم وربنا رايد هيحصل.. كلنا هنموت كله هيموت.. زعلان جدا إن الفنانين كلهم مجوش والله.. الله يرحمه”.