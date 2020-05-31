متابعة بتجـــــــــرد: طرح الفنان العراقي سيف نبيل، أحدث أعماله الغنائية المصورة، أغنية “غصباً“. وصدرت أغنية “غصباً” على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة سيف نبيل على اليوتيوب، وحمل الكليب إخراج شهاب شهاب. على صعيد الأغنية، جاءت “غصباً” بقالب ايقاعي سريع باللهجة العراقية، وحملت كلمات سيف الفارس وألحان سيف نبيل وتوزيع عمر صباغ. وتشهد أغنية “غصباً” اقبالًا ملحوظًا على اليوتيوب، حيث حققت أكثر من تصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو – سيف نبيل يطرح أغنية “غصباً”.. وهذا ما حققه في ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.