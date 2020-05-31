كارول سماحة: “لقاح كورونا هو صفقة التاريخ”.. وهكذا ردّت على منتقديها

متابعة بتجــــــــرد: قبل ساعات أعربت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن رأيها حول الأخبار المتعلقة بالتوصل الى لقاح خاص بفيروس كورونا المنتشر بالعالم منذ أشهر، ورفضت موضوع التلقيح، وعلقت بالقول عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “لقاح كورونا هو صفقة التاريخ، اللعبة أصبحت واضحة” وأرفقت تغريدتها بهاشتاغ “لا للتلقيح.. لا للتطعيم”.

بعد دقائق من تعبير كارول سماحة عن رأيها بخصوص لقاح كورونا، هرع البعض لمهاجمتها فقط لأنها أعربت. كارول بذكائها المعهود ورقيها الدّائم ردّت على من انتقدوها بقلّة أدب، وقالت في تغريدة أخرى: “للأسف الرعب والخوف الدائم من سماع الرأي الآخر، أصدقائي الإختلاف شيء إيجابي، فنحن نستفيد من العيش مع من نختلف، أكثر ممن يشاركونا نفس الرأي”.

كارول من الفنانين العرب أصحاب الثقافة والاطلاع، ولديها نظرة وقراء للواقع تمامًا كما أهل المعرفة والإختصاص، وعلى من هاجموها وقبل أن يعطوا دروسًا في التثقيف أن يحترموا حرية الرأي الآخر.