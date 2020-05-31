لماذا يتفوق فيدرير على ميسي ورونالدو في قائمة الأعلى دخلًا؟

متابعة بتجــــــــرد: أعلنت مجلة «فوربس» الأمريكية الشهيرة عن قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم في التصنيف السنوي لعام 2020، والذي احتل صدارته نجم التنس الأرضي السويسري روجر فيدرير، متجاوزاً الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

تفوق فيدرير للمرة الأولى على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونجوم آخرين أمثال ستيفن كوري وليبرون جيمس وتوم برادي.

وبحسب الصحيفة انخفض دخل نجوم الرياضة حول العالم للمرة الأولى منذ 4 سنوات بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتشير الإحصائيات إلى أن الرياضيين الـ100 الأعلى دخلاً حصلوا على إجمالي 3.6 مليار دولار هذا العام، وهو معدل أقل بنسبة تصل إلى 9% من العام الماضي.

سر تفوق فيدرير

جاء السويسري الملقب بـ«الموسيقار» روجر فيدرير في الصدارة بـ106 ملايين دولار من الأرباح قبل الضرائب ليتمكن من احتلال القائمة للمرة الأولى متجاوزاً كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، اللذين استبدلا المركز الأول في 3 من السنوات الأربع الماضية.

حقق كريستيانو رونالدو أرباحاً بلغت 105 ملايين دولار بينما ليونيل ميسي 104 ملايين دولار ونيمار 95.5 مليون دولار ثم ثلاثي كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس 88.2 مليون دولار وستيفن كوري 74.4 مليون دولار وكيفين دورانت 63.9 مليون دولار ثم لاعب الغولف تايغر وودز 62.3 مليون دولار ولاعب كرة القدم الأمريكية كيرك كازنز 60.5 مليون دولار وأخيراً في المركز العاشر لاعب كرة القدم الأمريكية كارسون وينتز 59.1 مليون دولار.

وحقق ميسي ورونالدو معاً 209 ملايين دولار من الأرباح في آخر 12 شهراً بانخفاض 28 مليون دولار عن عام 2019 وذلك بسبب موافقة ميسي على تخفيض راتبه بنسبة بلغت 70% لمساعدة ناديه برشلونة والأمر نفسه ينطبق على كريستيانو رونالدو (أغلى الرياضيين في العالم في عامي 2017 و2018) مع يوفنتوس.

تواجد نجوم آخرون في عالم الساحرة المستديرة في قائمة فوربس من بينهم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الذي حل في المركز الرابع ثم المصري محمد صلاح في المركز الـ34 بعدما كان في المرتبة الـ98 العام الماضي، بإيرادات وصلت في العام الجاري إلى 35.1 مليون دولار، بواقع 23.1 مليون كراتب سنوي و12 مليوناً من شركات الرعاية وعقود التسويق، بينما يتواجد كيليان مبابي في المركز الـ36.

وجاءت المراكز العشرة الأولى في تصنيف الرياضيين الأعلى أجراً في عام 2020:

1- لاعب التنس روجيه فيدرير – 106 ملايين دولار.

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2- لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو – 105 ملايين دولار.

3- لاعب كرة القدم ليونيل ميسي – 104 ملايين دولار.

4- لاعب كرة القدم نيمار – 95.5 مليون دولار.

5- لاعب كرة السلة ليبرون جيمس – 88.2 مليون دولار.

6- لاعب كرة السلة ستيفن كاري – 74.4 مليون دولار.

7- لاعب كرة السلة كيفن دورانت – 63.9 مليون دولار.

8- لاعب الغولف تايغر وودز – 62.3 مليون دولار.

9- لاعب كرة القدم الأمريكية كيرك كازنز – 60.5 مليون دولار.

10- لاعب كرة القدم الأمريكية كارسون وينتز – 59.1 مليون دولار.