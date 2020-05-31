راغب علامة يوجه رسالة لأعداء الانسانية ويكشف عن حلمه

متابعة بتجـــــــــرد: وجه السوبر ستار راغب علامة رسالة تحمل عبارات قوية وقاسية لمن يقوم بأذية العالم ويسرق ويبكي الأطفال في كل مكان قائلا: ” أنا أعلم أنك غير سعيد وأنت تتظاهر أنك كذلك، ولكن في الحقيقة أنت مجرم وحقير”.

ولفت راغب خلال حفل “OHM LIVE” الذي جمع مشاهير عرب وعالميين إلى أننا: “نريد أن نعيش الحياة بانسانية كي نتمكن من العيش مع بعضنا البعض”.

وتابع: “هناك من يقول أننا اشتقنا لنعود ونعيش، بالعكس نحن الآن نعيش مع أهالينا وأولادنا، والآن عادت الانسانية، ومن الممكن أن كورونا أتت كي تعلمنا أنه في الحياة لا يبقى غير الانسانية”.

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وعن حلم راغب في هذه الليلة قال: “أنا حلمي أن نعيش في عالم أفضل، وباستطاعتنا أن نحقق ذلك من خلال أن نجعله عالمًا للفرح، وللنجاج والسعادة، حيث لا مكان للجشع ولا للطمع ولا للأذى ولا للإجرام فيه”.

وأضاف: “فلنحلم معًا وفي حال حلمنا ووضعنا أيدينا بأيدي بعض هذا الهدف من الممكن أن نصل إليه”. وأضاف بالانكليزية قال: ” Let’s Dream Together”.

وغنى راغب عدد من أغنياته أبرزها: “الحب الكبير” و”احضني أكتر” و”أنا اسمي حبيبك”.