محمد وزيري عن أزمته مع هيفاء وهبي: البينة على من ادعى

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يوما تلو الآخر تتصاعد أزمة الملحن المصري محمد وزيري مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مدير أعمالها السابق، حيث تحدث للمرة الأولى عن اتهامها له بسرقة مبلغ 63 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار) من ممتلكاتها، دون وجه حق وإيداعه هذا المبلغ في الحساب الخاص به دون علمها، مؤكدًا أن عليها أن تُثبت ذلك الاتهام.

وجاء كلام محمد وزيري على اتهام هيفاء وهبي له بالسرقة، ردّا على متابعة له عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، أبدت اندهاشها من صمته رغم الحديث بأنه مظلوم، فقالت له: "إذا مظلوم ليش ساكت وليش متدافع عن نفسك ليش ترضه الظلم لنفسك، وإذا ظالم الله أعلم ما أريد أظلم أحد .. بس عمومًا ربي يحفظ الجميع وأعتذر جدًا مبدئيًا إذا كلامي زعلك .. تحياتي".

وجاء ردّ محمد وزيري على المتابعة بقوله: "مش المفروض أدافع عن نفسي اللي اتهمني هو اللي يثبت .. البينه علي من ادعى"، وذلك بعد نشره صورة جديدة له عبر حسابه في "إنستغرام" ظهر فيها مبتسمًا وعلقّ قائلًا: "عادي عادي عادي عادي .. ما أنا عادي أهوه".

وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قد أعلنت لجوءها للقضاء ضد محمد وزيري، وذلك بعد تداول وثيقة تفيد باستعانته للقضاء لإثبات زواجه منها، موضحة أن هذا ادعاء وكلام عارٍ تمامًا من الصحة.

وقالت هيفاء وهبي إن هذا يعد تشهيرًا بها، لافتة إلى أن لجوءها للقضاء سيكون عقب انتهاء فترة الإجازة القضائية الممنوحة بسبب انتشار فيروس كورونا، وأنها ستنتظر ما ستسفر عنه الأحكام القضائية.

Advertisements

وكتبت هيفاء وهبي، في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "ادعاء إثبات زواج المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة وسأتخذ بعد انتهاء الإجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير".

وتابعت الفنانة اللبنانية: "سوف ننتظر نتيجة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك .. شكرًا!".

وكان الملحن المصري محمد وزيري قد لجأ للقضاء، وتحديدًا شؤون الأسرة لإثبات زواجه سرًا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي؛ إذ رفع دعوى قضائية أمام نيابة قصر النيل بالقاهرة يطالب فيها بإثبات تلك الزيجة.

وأظهرت وثيقة مسربة أن محمد وزيري، الذي كان يعمل مدير أعمال سابقا للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، رفع دعوى يوم 16 مايو/أيار الجاري في نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة طالبًا فيها إثبات زواجه من هيفاء وهبي، وحملت الدعوى رقم 89 لسنة 2020، بينما تم تحديد جلسة في الثاني من يونيو المقبل.

يُذكر أن الأزمة بين هيفاء وهبي ومحمد وزيري قد شهدت فصلًا جديدًا، بدأ في الـ 5 من مايو الجاري بعد أن توقف العمل بينهما؛ إذ تقدمت هيفاء وهبي من خلال وكيلها القانوني بمصر المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بـ“محمد وزيري“ تتهمه فيها بسرقة مبلغ 63 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار) دون وجه حق من ممتلكاتها، وإيداعه هذا المبلغ في الحساب الخاص به دون علمها.