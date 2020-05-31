وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد تصدم رجال الأمن بتنورتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرت عبر العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صور لوزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد في أحدث ظهور عام لها، بدت فيها بغاية الأناقة؛ إذ أطلت بفستان قصير ضيق باللون الأسود.

وعلى الرغم من تلك الأناقة إلا أنه لم يكن الأمر الذي جعل تلك الصور تتصدر المشهد، فما أثار الانتباه للصور كان نظرات رجال الأمن اللبناني للوزيرة، حيث بدا واضحا نظرات رجال الأمن لساقي عبدالصمد.

وفور تداول الصور سخر معظم المغردون من نظرات رجال الأمن، فقال أحدهم "أكلوها بعيونهم"، وأشار آخر "شو هالنظرات الحارقة"، فيما أبدى الآخرون إعجابهم بجمال وأناقة الوزيرة اللبنانية معتبرين ومن بين التعليقات كانت: "ملكة جمال والا وزيرة".

بينما رأى آخرون أنه كان يجدر على الوزيرة اعتماد فستان أطول قليلا، خاصة أن مهامها جدية ورزينة ولا تتطلب لفت نظر لجسدها.

يُذكر أنه ومن اللحظة الأولى لتسلم منال عبدالصمد كرسي الوزارة، حظيت بإعجاب الجمهور اللبناني بشكل خاص والعربي بشكل عام، متداولين صورها من صفحتها الخاصة في فيسبوك، مثنين على جاذبيتها الخاصة.

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ومنال عبدالصمد متزوجة من يوسف نجد وأم لثلاثة أولاد، كارول، ريان، ورامي-جو، تتقن اللغات العربية، الانكليزية، والفرنسية، وحائزة على دكتوراه دولة في القانون، من جامعة باريس السوربون Paris Panthéon Sorbonne، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى وتنويه من اللجنة.

والتحقت بوزارة المال منذ العام 1997 وفي عام 2000، عينت عضوا في أول فريق عمل إحداث وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في لبنان ولها مساهمتها في هذا المشروع.

وهي عضو فاعل في انضمام لبنان إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف لمنع تآكل وتهريب الأرباح BEPS وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ودول مجموعة العشرين G20.

وتعتبر عبدالصمد مثالا حيا للمراة الناجحة، حيث حازت على العديد من الجوائز، ففي عام 2008، حازت على درع من المعهد الوطني للإدارة (ENA) تقديرا لنيلها المرتبة الأولى في الدورة التدريبية العليا لقياديي الإدارة العامة من أصل 400 مدير.

وعلى الصعيد الأكاديمي، حصلت في عام 2010 على جائزة جمعية التكريم الدولية The International Honor Society Beta Gamma Sigma (وهي أرفع تقدير يمنح لتلميذ تابع لجامعة معتمدة من الجمعية المتقدمة لكليات إدارة الأعمال في العالم AACSB International).

كما منحت عضوية لمدى الحياة في الجمعية المذكورة، وذلك للنتائج الباهرة والتفوق الذي حققته في دراساتها العليا في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)- (معدل عام 95%)