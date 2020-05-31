محمد منير يوضّح تفاصيل إحيائه لحفله الـ "يوتيوب" وهو جالسًا

القاهرة - لايف ستايل كشف الفنان محمد منير عن سبب إحيائه لحفله الأونلاين الأول وهو جالسا بسبب خضوعه لعملية جراحية في أحد المفاصل في الحوض.وقال منير خلال الحفل أنه في طريقه للتعافي بعد إجرائه هذه العملية الدقيقة التي أجراها في المستشفى الطبي العالمي، ووجه تحية للقوات المسلحة، واستعان بأحد أعضاء فرقته ليقف ويوجه تحية لشهداء الشرطة والجيش.وكان مقررا أن يجري محمد منير الجراحة في ألمانيا، ولكنه وتواصل مع الأطباء هناك وقرروا إجراؤها في المستشفى الطبي العالمي في مصر. قد يهمك ايضا: منير يقع في خطأ فادح والجمهور يسخر منه محمد منير يوجه رسالة خاصة للمخرجة علوية زكي

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