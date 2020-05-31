"الخبر العاجل" أغنية جديدة للفلسطيني مهند خلف

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"الخليج 365" من بيروت: أطلق المغني الفلسطيني الشاب مهند خلف أغنية جديدة بعنوان "الخبر العاجل".

وإختار خللف أن تكون أغنيته الجديدة ذات طابع شعبي سوري رغبة منه بالتواصل مع جمهوره ومحبيه بمختلف اللهجات والأشكال الغنائية، وليرضي جميع الأذواق.

ويقول مطلعها:

بدي كل الكون يشوف

يسمع هالخبر العاجل

اخترتك من بين ألوف

حبيبة روحي اللي بغازل



وهي من كلمات رامي عيسى، الحان غسان الحسن، توزيع غسان المرهج، انتاج شركة مهند خلف برودكشن، واشرف على العمل والتحضير احمد عيسى مدير أعمال خلف.

وحقق العمل المصور أكثر من نصف مليون مشاهدة على موقع يوتيوب بعد أيام قليلة من طرحه، ولايزال يحقق انتشاراً كبيراً وردود فعل ايجابية ومميزة .

