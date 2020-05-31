شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان عفاف شاكر من مقابر المركز الاسلامي بولاية كاليفورنيا الامريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إيمى محمد عاطف حفيدة الفنانة شادية، عن موعد ومكان جنازة جدتها عفاف شاكر، الشقيقة الكبرى للفنانة الكبيرة الراحلة شادية، التى وافتها المنية فجر اليوم الأحد فى الولايات المتحدة الأمريكة ، حيث المقرر دفن جثمان الفقيدة في مقابر المركز الإسلامي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وكتبت إيمي عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك": "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. لا حول ولا قوة الا بالله جدتي الفنانة عفاف شاكر الشقيقة الكبرى للفنانة شادية في ذمة الله البقاء لله ربنا يرحمك ويغفر لك يا رب العالمين وسيتم دفنها بالولايات المتحدة الأمريكية".





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يشار إلى أن فاطمة شاكر، اسمها الحقيقي "نور الحياة علي أغا" شاركت في عدة أعمال مثل القط الأسود، لا تذكريني، عيون سهرانة، آمال، ليلة غرام، حتى تزوجت لفترة قصيرة من الفنان كمال الشناوي، وعاشت فترة من حياتها في السودان، بدأت حياتها الفنية في سن العشرين، في أواخر الأربعينيات، من خلال فيلم ملاك الرحمة، مع فاتن حمامة، وإخراج يوسف وهبي.

يذكر أن الفنانة شادية توفيت في 28 نوفمبر عام 2017.