شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تستعد مبكرا لـدراما رمضان 2021 بـ "هجمة مرتدة" و "الاختيار 2 " و"القاهرة كابول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدادات مبكرة قامت بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، لموسم دراما رمضان 2021، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته الشركة فى موسم دراما رمضان المنقضى، حيث قدمت موسما استثنائيا شاملا لمختلف فروع الدراما التليفزيوينة التى تماشت مع الأسر المصرية والعربية من مختلف الأذواق، حيث شملت الأكشن والإثارة مثل "البرنس"و"الفتوة"، والخيال العلمى مثل "النهاية" والحربى الوطنى مثل "الاختيار" والكوميدى مثل "بـ 100 وش"و"عمر ودياب" و"رجالة البيت"، وغيرها من الأعمال المختلفة.

واستعدت الشركة بالفعل لموسم دراما رمضان المقبل بأعمال كثيرة ومتعددة لكبار النجوم مثل "هجمة مرتدة"، للنجوم أحمد عز وهند صبرى وماجدة زكى وهشام سليم وصلاح عبد الله، وقد انتهى صناع العمل بالفعل من تصوير جزء من أحداثه، والمسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة، خاصة وأنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك فى بطولته هشام سليم ومحمود البزاوى وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة ومايان السيد وخالد أنور وآخرون.

وأعلنت الشركة المتحدة أيضا عن عرض مسلسل "القاهرة كابول"، للنجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى وحنان مطاوع، في نفس الموسم وهو رمضان 2021 عبر قنواتها، وانتهى صناعه بالفعل من تصوير جزء كبير من أحداثه، وجارى استكماله خلال الفترة المقبلة، حتى يكون جاهزا للعرض قبل موعده بفترة، ويشارك في بطولته نبيل الحلفاوى وخالد كمال ونور محمود وشيرين وسارة نخلة ومعتز هشام وضيف الشرف أحمد رزق وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث تنقسم أدوار الثلاثة أبطال فى القصة إلى شخصية "الإرهابي" الذي يتعاون مع عدد من المنظمات، ويتصدى له شخصية ضابط الشرطة، وينقل الصورة شخصية الاعلامى

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ويعود طارق لطفى بـ"القاهرة كابول" إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 4 سنوات حيث كان آخر عمل عرض له فى شهر رمضان هو "شهادة ميلاد" عام 2016 وفى العام التالى قدم "بين عالمين" خارج الشهر الكريم، بينما فتحى عبد الوهاب فغاب عن دراما رمضان هذا العام بعد تأجيل العمل، أما خالد الصاوى فيعرض له حالياً مسلسل "ليالينا 80" على شاشة CBC.

و كشف رجل الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن جزء ثانى من مسلسل "الاختيار"، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك"، "الاختيار 2" حصريا على شاشات المتحدة، رمضان 2021، ومن المتوقع التحضير للعمل بشكل فعلى خلال الأيام المقبلة، خاصة وأنه من الأعمال الحربية الضخمة التى تتطلب مجهود كبير من حيث التجهيزات والتصوير، وهو ما اتضح للمشاهد المصرى والعربى من خلال مسلسل "الاختيار"، الجزء الأول، حيث تم تصويره فى الأماكن الحقيقية للأحداث، وتناول العمل حياة الشهيد البطل أحمد صابر منسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

كان مسلسل "الاختيار"، قد عرض فى موسم دراما رمضان الماضى، وحقق نجاح جماهيرى ونقدى كبير للغاية، وقام ببطولته كل من النجوم أمير كرارة، والذى جسد شخصية الشهيد البطل أحمد صابر منسى، وأحمد العوضى الذى جسد شخصية الإرهابى هشام عشماوى، ودينا فؤاد وجسدت دور زوجة الإرهابى هشام عشماوى، وسارة عادل وجسدت دور زوجة الشهيد البطل أحمد منسى، وشارك فى البطولة عدد كبير من الفنانين منهم ضياء عبد الخالق وإسلام حافظ ومحمود حافظ وأنعام سالوسة وحنان يوسف وغيرهم، فضلا عن عدد كبير من النجوم والذين ظهروا كضيوف شرف ضمن أحداث الحلقات منهم عمرو سعد، محمد إمام، ماجد المصرى، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، محمد عز، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.