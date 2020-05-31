شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة زكى تستأنف تصوير "قوت القلوب" بعد 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف النجمة ماجدة زكى تصوير مشاهدها في مسلسل "قوت القلوب" بعد 3 أسابيع، للمخرج مجدى أبو عميرة في الديكور الرئيسي للعمل بشبرامنت، بعد فترة من التوقف بسبب حلول شهر رمضان، وانتشار فيروس كورونا، وتجمع المشاهد بينها وبين أبنائها خلال أحداث المسلسل إسلام جمال ومحمد أنور وسهر الصايغ وأخرون من النجوم، وتفاعل عدد كبير من الجمهور، مع أحداث مسلسل "قوت القلوب"، للنجمة ماجدة زكى، والمخرج الكبير مجدى أبو عميرة، مع بداية عرض حلقاته الأولى قبل شهر رمضان، حيث استطاع المسلسل لفت انتباه الجمهور وبالتحديد من الأسر المصرية، خاصة أن العمل اجتماعى يناسب الأسرة.

كما تصدر العمل محرك البحث على جوحل وقت عرضه، وتظهر من خلاله ماجدة زكى بدور عاملة فى مدرسة، ويعترض أبناؤها خريجى الجامعة على طبيعة مهنتها، إلا أنها ترفض طلبهم بترك مهنتها، لكنها فى الوقت نفسه تبحث عن مهنة أخرى لتزويد دخلها.

المسلسل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ماجدة زكي كل من الفنان محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.