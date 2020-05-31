"أول زوج لمديحة يسري وتبناه عبدالوهاب".. من الفنان محمد أمين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان محمد أمين الـ11، إذ رحل عن عالمنا في 31 مايو 2009.
ونستعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنان الراحل..
- ولد في 27 يوليو 1917 في مدينة القاهرة، واسمه الحقيقي أمين سيد أحمد محمد.
- كان يعمل مهندس كهربائي في ستوديو مصر، وسمعه بالصدفة أحد المخرجين وهو يغني فاستعان به.
- تبناه الفنان الراحل محمد عبدالوهاب، حسب الإعلامي محمود سعد، في برنامج آخر النهار.
- قال الإعلامي محمود سعد أيضا أنه أول زوج للفنان الراحلة مديحة يسري.
-تعرض للحساسية في الصدر، وقرر اعتزال الفن في الخمسينيات.
- عاد وقدم مسلسل في عام 1977، وهو مسلسل الذين يحترقون، وكان آخر أعماله.
-قدم قرابة 20 عملا في تاريخه الفني، من بينها: "الحب بهدلة، عشرة بلدي، الستا كده، تحيا الستات، أحب الرقص، حب من السماء، مصنع الزوجات".
- كما قدم الألحان والموسيقى في عدة أعمال: "حلال عليك، عشرة بلدي، غرام بدوية، حب من السماء".
- عمل أيضا كمدير إنتاج في بعض الأعمال.
- حسب موقع السينما، كان معتاد على الجلوس في مقاهي وسط البلد بعد الاعتزال، وتربية الخيول، وجمعته صداقة قوية بالفنان فريد الأطرش، ورفض والده دخوله الوسط الفني، وصفعه بالقلم.
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